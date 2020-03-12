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YÖK: "Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders...
6 saat önce
YÖK: "Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:04 Kaynak: AA
YÖK: "Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak."
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