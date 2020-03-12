YÖK: "Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders... - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÖK: 'Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders... - Son Dakika

YÖK: "Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders...

6 saat önce

YÖK: "Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak.

YÖK:

YÖK: "Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:04 Kaynak: AA
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