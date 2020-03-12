Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili toplantıda alınan tedbirleri açıkladı. Sözcü Kalın, açıklamasında, üniversitelerin de 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini kaydetti. Kalın'ın açıklamasın ardından Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) da bir açıklama geldi.

"İDARİ VE AKADEMİK PERSONELE TATİL OLMAYACAK"

YÖK'ün açıklamasında, tatilin sadece üniversite öğrencileri için geçerli olduğu, akademik ve idari personel için tatilin söz konusu olmadığı belirtildi. Açıklamada "Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak. Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek." ifadelerine yer verildi.

YÖK, üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinliklerin de düzenlenmeyeceğini duyurdu.

Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi