YÖK: "Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÖK: 'Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi... - Son Dakika

YÖK: "Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi...

6 saat önce

YÖK: "Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek.

YÖK:

YÖK: "Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:06 Kaynak: AA
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