Sakarya Üniversitesi, sosyal sorumluluk projelerinde başarılı bulundu - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi, sosyal sorumluluk projelerinde başarılı bulundu
22.02.2021 12:17
Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) hazırladığı rapora göre sosyal sorumluluk kategorisinde ikinci sırada yer aldı.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) hazırladığı rapora göre sosyal sorumluluk kategorisinde ikinci sırada yer aldı.
Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"ye göre SAÜ, sosyal sorumluluk projeleri kategorisinde başarılı üniversiteler listesine adını yazdırdı.
YÖK'ün Twitter adresinden yapılan açıklamada, üniversitelerin performansının değerlendirildiği en başarılı üniversitelere ilişkin veriler paylaşıldı.
Buna göre SAÜ, sosyal sorumluluk alanında 475 proje üreten Atatürk Üniversitesi'nin ardından 456 proje ile ikinciliğe yerleşti.
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