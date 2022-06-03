YÖK Üyelerinin Üçte Biri Değişti - Son Dakika
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YÖK Üyelerinin Üçte Biri Değişti

03.06.2022 04:04
YÖK Üyelerinin Üçte Biri Değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 18 üyesinden 6’sını görevden aldı, 5 yeni isimi ise üye olarak atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 18 üyesinden 6'sını görevden aldı, 5 yeni isimi ise üye olarak atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022/227 sayılı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre göre görevine son verilen YÖK üyelerinin isimleri şunları:

"Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler."

Erdoğan'ın, 2022/228 sayılı Kararı atanan yeni YÖK üyelerinin isimleri şöyle:

"Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşe Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir, Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş."

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Kaynak: ANKA

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