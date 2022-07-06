YÖK Üyesi Prof. Dr. Karaman, Şalpazarı Mİlli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

YÖK Üyesi Prof. Dr. Karaman, Şalpazarı Mİlli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti

06.07.2022 17:05
YÖK Üyesi Prof. Dr. Karaman, Şalpazarı Mİlli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atanan Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Şalpazarı Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen'i ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atanan Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Şalpazarı Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen'i ziyaret etti.

Prof. Dr. Karaman, Şalpazarı'ndaki temasları kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Karaman, kısa süre önce göreve başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen'e yeni görevinde başarılar diledi.

Karaman'a ziyarette, Trabzon Üniversitesi Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Harun Kahveci de eşlik etti.

YORUMLAR
500
Baret takmayan işçinin başına 200 kiloluk boru düştü! Ağır yaralanan işçi tedaviye alındı Baret takmayan işçinin başına 200 kiloluk boru düştü! Ağır yaralanan işçi tedaviye alındı Mardin'de 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği' protokolü tanıtıldı Mardin'de 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği' protokolü tanıtıldı
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hüseyin Türkmen, Şalpazarı, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Üyesi Prof. Dr. Karaman, Şalpazarı Mİlli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:59 Gökhan Gönül artık TFF'de! 37 yaşındaki futbolcu memleketine dönüyor
16:36 Reyting alamayan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle final yapıyor
16:33 16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, ödül gecesinde güzelliğiyle göz kamaştırdı
16:32 Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı
16:27 Tamamen duygusal! Dişilerden ilgi görmeyen erkek hamamböcekleri mutasyona uğruyor ve soyları tükeniyor
16:23 Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
16:12 KADES butonuna basılınca ekipler olay gitti! Eşi değil kendi gözaltına alındı
16:10 Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...
16:01 "Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar
15:44 Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 17:11:46. #1.13#
SON DAKİKA: YÖK Üyesi Prof. Dr. Karaman, Şalpazarı Mİlli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement