YÖK, vakıf üniversitelerinden "eğitim ücretlerinin tercihlerden önce belirlenmesini" istedi - Son Dakika
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YÖK, vakıf üniversitelerinden "eğitim ücretlerinin tercihlerden önce belirlenmesini" istedi

26.07.2022 14:41
YÖK, vakıf üniversitelerinden "eğitim ücretlerinin tercihlerden önce belirlenmesini" istedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerinin eğitim öğretim ücretlerini, tercih ve yatay geçiş dönemlerinden önce net olarak belirlemesinin zorunluluk olduğunu bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerinin eğitim öğretim ücretlerini, tercih ve yatay geçiş dönemlerinden önce net olarak belirlemesinin zorunluluk olduğunu bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim ve öğretim ücretlerine ilişkin gönderilen yazı paylaşıldı.

Yükseköğretim Kuruluna ulaşan ihbar veya şikayetlerden, kimi vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim ücretlerini, belirli bir miktar olarak belirlemek yerine dönem sonu veya başlangıcındaki enflasyon ya da maliyetlere göre tespit edecekleri yönünde açıklamalarda bulunduklarının görüldüğü belirtilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"Kayıt döneminden sonra öğrencilerin şaşırtıcı ve beklenmedik rakamlarla karşılaşmamaları, dolayısıyla mağduriyet yaşamamaları için eğitim ve öğretim ücretlerinin, tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak belirlenmesi zorunludur. Eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde, tüm vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetinin gerekli özeni göstermeleri önemle rica olunur."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK, vakıf üniversitelerinden 'eğitim ücretlerinin tercihlerden önce belirlenmesini' istedi - Son Dakika

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