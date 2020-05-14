YÖK ve İMİB arasında işbirliği protokolü - Son Dakika
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YÖK ve İMİB arasında işbirliği protokolü

18 dakika önce

YÖK ve İMİB arasında işbirliği protokolü Maden mühendisliği adaylarına burs ve iş imkanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sektördeki vizyonumuzu gençler şekillendirecek" "Madenin çıkarılması ve işlenmesinde yönlendirici olacaklar" Türk madencilik sektörünün ihtiyaç duyduğu...

YÖK ve İMİB arasında işbirliği protokolü

Maden mühendisliği adaylarına burs ve iş imkanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

"Sektördeki vizyonumuzu gençler şekillendirecek"

"Madenin çıkarılması ve işlenmesinde yönlendirici olacaklar"

ANKARA - Türk madencilik sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendislerinin yetiştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle YKS'de ilk 80 bine giren, yeterli koşulları sağlayan ve üniversitelerin maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ile cevher hazırlama mühendisliği bölümlerini tercih eden öğrencilere 2 bin 104 TL'ye kadar burs verilecek.

Öğrencilerin mezuniyet sonrası da madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda istihdam edilmesi sağlanacak. Protokolün imza törenine video konferans yöntemiyle katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Başarılı gençleri madencilik sektörüne çekmenin yanında; hem eğitimleri boyunca hem de mezuniyetleri sonrasında onlara iş kapılarını aralıyorsunuz" dedi. Madencilik sektöründeki ürün çeşitliliğinin sunduğu avantajı katma değere çevirmek istediklerini söyleyen Bakan Varank, "Yetişecek mühendisler; madenin çıkarılması, işlenmesi ve Ar-Ge ile yeni nitelikler kazanması aşamalarında yönlendirici olacaklar. Madencilik sektöründe gelecek dönem vizyonumuzu, bu programdan faydalanan gençler şekillendirecekler" diye konuştu.

YÖK ile İMİB arasında işbirliği protokolünün imzalanması dolayısıyla online protokol imza töreni düzenlendi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, TİM Başkanı İsmail Gülle, İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, üniversitelerin Maden, Jeoloji ve Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümleri bölüm başkanları katıldı. İmza töreninde konuşan Bakan Varank, hükümet olarak, istihdamı teşvik eden yaygın ve benzersiz adımlar attıklarını kaydetti. İşbirliği protokolünün; gençlere, madencilik sektörüne ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Bakan Varank şunları söyledi:

"Protokolü detaylı bir şekilde okudum. Parlak ve başarılı gençleri madencilik sektörüne çekmenin yanında; hem eğitimleri boyunca hem de mezuniyetleri sonrasında onlara iş kapılarını da aralıyorsunuz.

İşinize yansıyacak

Gençlere istihdam alanında sunacağınız her fırsat, size misliyle geri dönecektir. Onlara sunduğunuz imkanlar; hem gençlerin geleceğe umutla bakmasına hem de mesleklerini büyük bir şevkle yapmalarına katkı sağlayacak. Bu çocukların yüksek motivasyonu verimlilik, etkinlik ve inovasyon olarak işlerinize yansıyacak.

Vizyonumuzu şekillendirecekler

Yetişecek mühendisler; madenin çıkarılması, işlenmesi ve Ar-Ge ile yeni nitelikler kazanması aşamalarında yönlendirici olacaklar. Madencilik sektöründe gelecek dönem vizyonumuzu, bu programdan faydalanan gençler şekillendirecekler.

Sektörü destekliyoruz

Yeraltı rezervlerimiz çok zengin. Dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün 80'i ülkemizde bulunuyor. Ancak, sektörde dış ticaret açığı veriyoruz ve hala işlenemeyen rezervlerimiz var. Bakanlık olarak sektörü geliştirmeyi çok önemsiyor ve ürün çeşitliliğinin sunduğu avantajı katma değere çevirmek istiyoruz. Bu manada madencilik sektörünü çeşitli mekanizmalarla destekliyoruz.

8 yılda 35 bin istihdam: Son 8 senede, madencilik sektöründe 35 milyar liralık yatırım hayata geçti ve 35 bin kişi istihdam edildi. Sabit yatırımların yanı sıra; sektörde girişimciliği, inovasyonu ve bölgesel kalkınmayı da farklı mekanizmalarla teşvik ediyoruz. Madenciliğin gelişmesi demek, sanayideki girdi temininin artması ve ithalata bağımlılığın azalması demek.

Engel yok

Türkiye'nin geleceği katma değerli üretimde ve yüksek teknolojide. Yarınları şekillendirecek fiziki ve beşeri sermayeye fazlasıyla sahibiz. Kamu, reel sektör ve akademi işbirliğiyle aşamayacağımız hiçbir engel yok."

YÖK Başkanı Saraç, buradaki konuşmasında, Yeni YÖK olarak üniversite-sanayi işbirliği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması hususunda sektör temsilcileri ile sürekli temas halinde olduklarını anlattı. Madencilik sektörünün ülkenin iktisadi kalkınması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılmasında öncü sektörler arasında yer aldığına dikkati çeken Saraç beceri niteliği yüksek mühendisler kazandırmak amacıyla madencilik sektörünün temsilcileri ile bir arada olduklarını belirtti. Madenciliğin öncü sektör arasında olduğunu belirten Saraç, şunları söyledi:

"Öncü sektörlerimiz arasında: YÖK olarak üniversite-sanayi işbirliği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması hususunda sektör temsilcileri ile sürekli temas halindeyiz. Madencilik sektörü de ülkemizin iktisadi kalkınması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılmasında öncü sektörlerimiz arasında yer almaktadır.

Üç temel amaç: İmzalayacağımız bu protokolün üç temel amacı var: Başarılı öğrencilerin maden sektörüne çekilmesi ve öğrencilerin karşılıksız olarak ödüllendirilmesi, öğrencilerin uygulama becerilerinin geliştirilmesi için staj ve iş yeri eğitimi uygulamalarının artırılması, öğrencilere mezuniyetleri sonrasında istihdam sağlanması. Bu kapsamda beceri yetkinliği yüksek mezunlar iş dünyasına kazandırılacak, aynı zamanda da üniversitelerin ilgili sanayi ile iş birlikleri geliştirilebilecektir.

Kime ne kadar burs verilecek

Protokole göre; YKS'de ilk 80 bine giren ve üniversitelerin maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliği programlarını tercih eden mühendis adayları bursa başvurabilecek. Koşulları sağlaması halinde sınavda 50 bine giren öğrencilere 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için 2 bin 104 TL, 50 bin 1 ile 65 bin arasında olan öğrencilere bin 52 TL, 65 bin 1 ile 80 bin arasına giren mühendis adaylarına da 701 TL burs verilecek. Burs miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında güncellenecek."

YÖK ve İMİB arasında işbirliği protokolü

Yükseköğretim Kurulu, Mustafa Varank, Madencilik, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 01:32 Kaynak: İHA


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