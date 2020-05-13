YÖK ve İMİB, nitelikli mühendis yetiştirilmesi için iş birliği yapacak-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÖK ve İMİB, nitelikli mühendis yetiştirilmesi için iş birliği yapacak-1 - Son Dakika

YÖK ve İMİB, nitelikli mühendis yetiştirilmesi için iş birliği yapacak-1

6 saat önce

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) arasında, Türk madencilik sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendislerinin yetiştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

YÖK ve İMİB, nitelikli mühendis yetiştirilmesi için iş birliği yapacak-1, System.String[]
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) arasında, Türk madencilik sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendislerinin yetiştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Madencilik sektöründe gelecek dönem vizyonumuzu, bu programdan faydalanan gençler şekillendirecekler" dedi.

YÖK ve İMİB arasında iş birliği protokolünün imzalanması için online tören düzenlendi.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer ile üniversitelerin maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliği bölüm başkanları katıldı.

İmza töreninde konuşan Bakan Varank, hükümet olarak, istihdamı teşvik eden yaygın ve benzersiz adımlar attıklarını kaydetti. İş birliği protokolünün, gençlere, madencilik sektörüne ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Bakan Varank, "Protokolü detaylı bir şekilde okudum. Parlak ve başarılı gençleri madencilik sektörüne çekmenin yanında hem eğitimleri boyunca hem de mezuniyetleri sonrasında onlara iş kapılarını da aralıyorsunuz. Gençlere istihdam alanında sunacağınız her fırsat, size misliyle geri dönecektir. Onlara sunduğunuz imkanlar hem gençlerin geleceğe umutla bakmasına hem de mesleklerini büyük bir şevkle yapmalarına katkı sağlayacak. Bu çocukların yüksek motivasyonu verimlilik, etkinlik ve inovasyon olarak işlerinize yansıyacak. Yetişecek mühendisler, madenin çıkarılması, işlenmesi ve Ar-Ge ile yeni nitelikler kazanması aşamalarında yönlendirici olacaklar. Madencilik sektöründe gelecek dönem vizyonumuzu, bu programdan faydalanan gençler şekillendirecekler" dedi.

'SEKTÖRÜ DESTEKLİYORUZ'

Bakan Varank, yeraltı rezervlerinin çok zengin olduğunu, dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün 80'inin Türkiye'de bulunduğunu bildirdi. Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Ancak, sektörde dış ticaret açığı veriyoruz ve hala işlenemeyen rezervlerimiz var. Bakanlık olarak sektörü geliştirmeyi çok önemsiyor ve ürün çeşitliliğinin sunduğu avantajı katma değere çevirmek istiyoruz. Bu manada madencilik sektörünü çeşitli mekanizmalarla destekliyoruz. Son 8 senede, madencilik sektöründe 35 milyar liralık yatırım hayata geçti ve 35 bin kişi istihdam edildi. Sabit yatırımların yanı sıra; sektörde girişimciliği, inovasyonu ve bölgesel kalkınmayı da farklı mekanizmalarla teşvik ediyoruz. Madenciliğin gelişmesi demek, sanayideki girdi temininin artması ve ithalata bağımlılığın azalması demek. Türkiye'nin geleceği katma değerli üretimde ve yüksek teknolojide. Yarınları şekillendirecek fiziki ve beşeri sermayeye fazlasıyla sahibiz. Kamu, reel sektör ve akademi işbirliğiyle aşamayacağımız hiçbir engel yok."

'PROTOKOLÜN 3 TEMEL AMACI VAR'

YÖK Başkanı Saraç ise, 'Yeni YÖK' olarak üniversite-sanayi iş birliği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması hususunda sektör temsilcileri ile sürekli temas halinde olduklarını anlattı. Saraç, "İmzalayacağımız bu protokolün üç temel amacı var; Başarılı öğrencilerin maden sektörüne çekilmesi ve öğrencilerin karşılıksız olarak ödüllendirilmesi, öğrencilerin uygulama becerilerinin geliştirilmesi için staj ve iş yeri eğitimi uygulamalarının artırılması, öğrencilere mezuniyetleri sonrasında istihdam sağlanması. Bu kapsamda beceri yetkinliği yüksek mezunlar iş dünyasına kazandırılacak, aynı zamanda da üniversitelerin ilgili sanayi ile iş birlikleri geliştirilebilecektir" diye konuştu.

KİME NE KADAR BURS VERİLECEK?

Protokole göre; YKS'de ilk 80 bine giren ve üniversitelerin maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliği programlarını tercih eden mühendis adayları bursa başvurabilecek. Koşulları sağlaması halinde sınavda 50 bine giren öğrencilere 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için 2 bin 104 TL, 50 bin 1 ile 65 bin arasında olan öğrencilere bin 52 TL, 65 bin 1 ile 80 bin arasına giren mühendis adaylarına da 701 TL burs verilecek. Burs miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında güncellenecek.


- İmib
Madencilik, Türkiye, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:29 Kaynak: DHA


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