Son Dakika Haberleri: "Yok Yere Temâşâ" kırdı geçirdi
Son Dakika Güncel 'Yok Yere Temâşâ' kırdı geçirdi - Son Dakika

"Yok Yere Temâşâ" kırdı geçirdi

7 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Doğaçlama Tiyatro Sporu ekibi 'Yok Yere Temaşa' gösterisi ile izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Doğaçlama Tiyatro Sporu ekibi 'Yok Yere Temaşa' gösterisi ile izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.


Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu kez farklı bir oyunla tiyatro severlerin karşısına çıktı. 'Yok Yere Temaşa'da iki takıma ayrılan oyuncular, seyircinin yönlendirmesiyle doğaçlama olarak performans sergiledi. Görükle Gençlik Merkezi'nde ikinci sezonun ilk oyunu ile seyirci karşısına çıkan Serdar Soyer, Sergen Bölük, Tuba Bayram Böbek, Volkan Yıldız, Faruk Oğur ve Yüksel Hakverdi tüm hünerlerini sergiledi. Serdar Solum'un ışıkta Cem Dolmacı'nın ise seste görev aldığı oyun, tiyatro severlerden tam not aldı. Aynı zamanda oyunun da bir parçası olan izleyiciler, kahkahanın eksik olmadığı oyundan büyük keyif aldı.


Aralık ayı boyunca her salı saat: 20: 00'da Görükle Gençlik Merkezi'nde oynanacak oyun yeni yıldan itibaren şehir içi turnelerle oynanmaya devam edecek. - BURSA

Şehir Tiyatrosu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı
Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Kontrolden çıkan otomobil göle uçtu: 2 kişi yüzerek kurtuldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 21:50:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Yok Yere Temâşâ" kırdı geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]