Son Dakika Haberleri: Yok yılını yaşayan Antep fıstığı cep yakıyor
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Yok yılını yaşayan Antep fıstığı cep yakıyor

45 dakika önce

Antep fıstığı bu sene yok yılı dolayısıyla vatandaşların cebini yakıyor.

Yok yılını yaşayan Antep fıstığı cep yakıyor, System.String[]

Antep fıstığı bu sene yok yılı dolayısıyla vatandaşların cebini yakıyor.


Fıstığın başkenti olan Gaziantep'te bu sene yetişen ben fıstık (olgunlaşmış antep fıstığı) cep yakıyor. Ben fıstığın kilosu ise 35 ile 40 TL arasında değişiyor. Bir sene var bir sene yok yılı olan fıstık, bu sene yok yılını yaşıyor. Yok yılı dolayısıyla çok az ürün piyasaya sürüldü, bu durum fiyatlara da yansıdı. Geçen sene 17 TL'den satılan fıstığın kilosu bu sene yok yılı dolayısıyla 35-40 TL arasında değişiyor. Fıstık satıcıları pahalılığın ürünün azlığından kaynaklandığını ifade etti.


Fıstık esnafı Mehmet Deniz fıstığın yok yılı olduğunu belirterek, "Bu sene fıstığın yok yılıdır. Hem satıcı hem de alıcı bu konuda sıkıntım yaşıyor. Geçen sene fiyatlar 17 ile 22 TL arasında iken, bu sene fiyatlar 35-40 TL arasında gidiyor. Fiyatlarda düşme olmaz nedeni de fıstığın olmamasıdır. Fiyatlardan dolayı alım gücü düştü. Vatandaş 2 kilo yerine yarım kilo veya bir kilo alıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:59 Kaynak: İHA
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