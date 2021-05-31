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YÖK Yök-Sayıştay Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

YÖK Yök-Sayıştay Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı

31.05.2021 19:09
YÖK Yök-Sayıştay Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı, System.String[]

???YÖK VE SAYIŞTAY'DAN EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜYÖK VE SAYIŞTAY ARASINDA EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDISAYIŞTAY, YÖK'ÜN KOORDİNESİNDE ÜNİVERSİTELERİN MALİ KONULARDA GÖREVLİ PERSONELİNE EĞİTİM VERECEKYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Sayıştay Başkanlığı arasında,...

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YÖK VE SAYIŞTAY'DAN EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

YÖK VE SAYIŞTAY ARASINDA EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

SAYIŞTAY, YÖK'ÜN KOORDİNESİNDE ÜNİVERSİTELERİN MALİ KONULARDA GÖREVLİ PERSONELİNE EĞİTİM VERECEK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Sayıştay Başkanlığı arasında, üniversitelerdeki personele yönelik olarak gerçekleştirilmesi planlanan eğitimlere ilişkin kapsam ve koşulların düzenlenmesi amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı.

YÖK'te gerçekleştirilen protokol imza törenine YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın yanı sıra YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Sayıştay yetkilileri katıldı.

YÖK Başkanı Saraç, törendeki konuşmasında, protokolle döner sermaye gibi üniversiteleri ilgilendiren mali konulardaki sıkıntıların üniversitelerin akademik ve idari personeline verilecek eğitimlerle aşılmasının amaçlandığını söyledi.

YÖK olarak üniversitelerin Sayıştay denetimlerinde karşılaşılan çeşitli sorunlarını derlediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Sayıştay Başkanlığı yaptığı denetimlerde üniversitelerdeki eksiklikleri iyi biliyor. Bu kapsamda eğitim konuları havuzu oluşturulacak ve havuzda yer alan bu konularla ilgili alanında uzman Sayıştay denetçileri eğitimleri verecek. Protokol kapsamında, yükseköğretim kurumlarının eğitim taleplerinin derlenmesi ve eğitim faaliyetlerine katılımları Başkanlığımız koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek. Yükseköğretim kurumlarımızın akademik ve idari personeline verilecek eğitimler ise Sayıştay Başkanlığınca müzakereyle belirlenecek alanlarda gerçekleştirilecek. Eğitimlerin kapsamı ve zamanlaması da iki kurum arasındaki mutabakatla belirlenecek. Yükseköğretim kurumları için bir eğitim planlaması gerçekleştirmeyi ve talep edilen alanlarda bu eğitimlerin verilmesini hedeflemekteyiz. "

- "Yükseköğretim kurumlarımızın eğitim faaliyetlerine katılımının koordinasyonunu sağlayacağız"

Sürecin üniversitelerle yazışma yapılması, eğitim almak isteyen üniversitelerin belirlenmesi, YÖK'e müracaatların yapılması ve eğitim alacak personelin belirlenmesi şeklinde işleyeceğini vurgulana Saraç, şu bilgileri verdi: "Üniversitelerimizden bize aktarılan konularla ilgili eğitim taleplerini ve Sayıştay Başkanlığı denetçilerinin denetimlerde karşılaştıkları sorun alanlarını birlikte değerlendireceğiz. Ana başlıklar altında eğitim planlaması yapan yükseköğretim kurumlarımızın eğitim faaliyetlerine katılımının koordinasyonunu sağlayacağız. Yükseköğretim kurumlarında eğitimin tamamlanmasının ardından eğitim alanların sınava tabi tutulması da yine bu protokolle karara bağlanmış durumda. Bu iş birliği protokolünün sağladığı katılımlar ile yapılan denetimler gerek yükseköğretim kurumlarımız gerekse de Sayıştay Başkanlığı iş yükünü azaltma açısında verimli bir hale dönüşecek. "

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın törende yaptığı konuşmanın metni için tıklayınız?.

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- "Bir sistematik dahilinde ve YÖK koordinasyonunda yapılmasını özellikle istedik"

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş da yeni Sayıştay Kanunu'nda ifade edilen rehberlik fonksiyonunu ön plana çıkartmaya çalıştıklarını söyledi. Bugün imzalayacakları benzer bir iş birliği protokolünü Türkiye Belediyeler Birliği ile de imzaladıklarını belirten Baş, şunları kaydetti: "İrili ufaklı bütün belediye ile bu eğitimleri salgın nedeniyle çok sayıda katılımcıyla çevrim içi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl bazı üniversitelerden gelen bazı talepleri de karşıladık. Bunu sistematik hale getirmek için YÖK Başkanlığımızdan talepte bulunduk. Bunun belli bir sistematik dahilinde ve YÖK koordinasyonunda yapılmasını özellikle istedik. Bu protokolün, üniversitelerin harcama birimlerinin kapasitelerinin artırılmasına faydalı olacağına inanıyoruz. "

Konuşmaları ardından, iş birliği protokolü YÖK Başkanı Saraç ve Sayıştay Başkanı Baş tarafından imzalandı.

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- Eğitimler YÖK'ün koordinasyonunda yapılacak

YÖK ve Sayıştay Başkanlığınca imzalanan protokol kapsamında Sayıştay'ın denetim alanına giren konularda üniversitelerimizdeki ilgili personele yönelik Sayıştay yetkilileri tarafından eğitimler verilecek.

Pandemi döneminde online olarak verilmesi planlanan eğitimlerin hangi alanlarda ve tarihlerde yapılacağına ilişkin hususlar her iki kurumun yetkililerince yapılacak görüşmeler neticesinde belirlenerek ilgili yükseköğretim kurumlarıyla paylaşılacak. Bu kapsamda yapılacak eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve ilgili personelin katılımının sağlanması gibi tüm çalışmalar YÖK koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek.

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Sayıştay Başkanı, Seyit Ahmet Baş, Yekta Saraç, Sayıştay, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum YÖK Yök-Sayıştay Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika


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