YÖK, 'Yükseköğretimde Mesleki Eğitim Çalıştayı' düzenleyecek - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) tarafından, genç istihdam oranının artırılması ve yeni dönemde yükseköğretimde mesleki eğitimin yol haritasının belirlenmesi amacıyla yarın 'Yükseköğretimde Mesleki Eğitim Çalıştayı'nın düzenleneceği açıklandı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, genç istihdam oranının artırılması ve yeni dönemde yükseköğretimde mesleki eğitimin yol haritasının belirlenmesi amacıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımlarıyla 'Yükseköğretimde Mesleki Eğitim Çalıştayı' düzenlenecek. Çalıştaya; Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Sağlık Bakanlığı ve diğer paydaş kamu kurumlarının yanı sıra TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, sanayi ve ticaret odalarının temsilcileriyle farklı üniversitelerden akademisyenler katılacak.Yarın, YÖK Konferans Salonu'nda düzenlenecek çalıştayda, 'mesleki eğitimde kalitenin artırılması', 'mesleki eğitimde iş yeri eğitimi', 'genç istihdamında yükseköğretimin rolü' ve 'genç istihdamında sektörlerin rolü' başlıklı dört farklı konuda çalışma grupları oluşturulacak. Grup çalışmalarının ardından yapılacak istişareler neticesinde çalıştay sonuç raporu hazırlanacak.