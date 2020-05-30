YÖK yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıtı kaldırdı - Son Dakika

YÖK yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıtı kaldırdı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunanlar dışındaki programların yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıtı kaldırdı.

YÖK yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıtı kaldırdı, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunanlar dışındaki programların yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıtı kaldırdı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yaptığı yazılı açıklamada, Türk yükseköğretim sistemini yarınlara hazırlayabilmek amacıyla son yıllarda başlattıkları "kalite eksenli büyüme" yolundaki kazanımlar sürecinin kesintiye uğramaması, yabancı uyruklu öğrenci sayılarındaki artış başta olmak üzere uluslarasılaşma yolunda katedilen mesafeyi kaybetmemek, üniversiteleri bu küresel değişime, yeni ve zor döneme hazırlıklı kılabilmek ve yükseköğretimi uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yeni ve yenilikçi kararlar aldıklarını belirtti.

Saraç, "Bugün açıkladığımız kararlar küresel salgın sürecinde yurt dışında okuyan Türk öğrenciler ile ülkemize yabancı uyruklu öğrencilerin gelmesine yönelik önemli düzenlemeleri içermektedir. Haftaya uzaktan öğretim ile ilgili kararlarımızı ve düzenlemelerimizi kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında okuyan fakat yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla okuduğu üniversiteye dönemeyen veya okuduğu ülkedeki salgına ilişkin riskler yüzünden üniversitesine dönmek istemeyen öğrenciler için bir dizi kararlar alındığını belirten Saraç, yurt dışında okuyan öğrencilerin salgın sonrasında öğrenimlerini Türkiye'de sürdürmek istediklerini bildirmeleri üzerine bu öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları nedeniyle küresel salgın dönemindeki sağlık endişelerini dikkate alarak yeni düzenlemeler yapıldığını anlattı.

Düzenlemelerin "öğrenci merkezli" olarak ana hatlarının belirlendiğini ve Kovid-19 küresel salgını dolayısıyla sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi yatay geçiş işlemlerine mahsus olacağını belirten Saraç, "Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mühendislik ve mimarlık programları dışındaki yükseköğretim programlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırılarak bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurt dışı kontenjan ayrılabilmesine imkan tanındı." değerlendirmesinde bulundu.

İlk 1000'de yer alan üniversitelerde eğitim görenlere ek fırsat

Üniversite sıralamalarında ilk binde olan üniversitelerde okuyan öğrencilere ayrıca yeni bir imkan daha tanındığını bildiren Saraç, şunları kaydetti:

"Başarı sıralaması şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mühendislik ve mimarlık programları için olan yurt dışı yatay geçiş kontenjan kısıtlaması, Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de yer alan üniversitelerin programlarındaki öğrenciler için geçerli olmayacak. Dolayısıyla ilk binde yer alan üniversitelerde okuyan Türk öğrencilere ülkemizde eğitim ve öğretim görebilmeleri için yeni bir fırsat penceresi açılmış oluyor. Bu düzenleme yurt dışına giden ve üstün nitelikli üniversitelerde okuyan başarılı öğrencilerin tekrar Türkiye'deki üniversitelerimize kazandırılmasının yolunu da açacak."

"Açıköğretim programlarına geçiş yapabilmenin yolu açıldı"

Saraç, önümüzdeki yıla mahsus olmak kaydıyla ÖSYS/YKS puanına veya muadil belgelere sahip olmaları halinde dileyen öğrencilerin, Türkiye'deki açık öğretim programlarından herhangi birine yatay geçiş başvurusu yapabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu durumda ilgili üniversiteler bu öğrencilerin programa intibaklarını gerçekleştirecek. Küresel salgın dolayısıyla ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı olmak üzere öğrenciler, birinci sınıf ve son sınıf da dahil bütün sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilecek. Bu şekilde yurt dışında okuyan tüm öğrenciler, okudukları sınıf ne olursa olsun belli şartlar dahilinde Türk yükseköğretim sistemine dahil olabilecekler."

Meri mevzuata göre ilk ve son sınıflara yatay geçiş yapılamadığını hatırlatan Saraç, bu düzenlemenin küresel salgın dönemine mahsus olmak üzere geniş bir imkan sunduğuna işaret etti.

Saraç, "Kovid-19 küresel salgını dikkate alınarak sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemine mahsus olmak üzere ülkemizdeki üniversitelere yatay geçiş hususlarında özet olarak ülkemizdeki üniversitelere yatay geçiş kontenjanları artırıldı, ilk 1000'deki üniversitelerden yatay geçiş talep edenler için yeni imkanlar sunuldu, birinci ve son sınıfa da yatay geçiş başvuru imkanı sağlandı, şartları sağlayan ve dileyen öğrenciler için de açıköğretim programlarına geçiş yapabilmelerinin yolu açıldı." değerlendirmesini yaptı.

Ortak programlardaki Türk öğrencilere yönelik düzenleme

Türk üniversitelerinin, yurt dışındaki üniversitelerle yürüttüğü ortak programlardaki Türk öğrenciler için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına yönelik düzenlemelere ilişkin Saraç, şu bilgileri verdi:

"Salgın nedeniyle üniversitelerimizin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla açmış oldukları 'ortak programlarda okuyan öğrencilerden' yurt dışına gitmek istemeyen öğrenciler için alınan karar uyarınca yükseköğretim kurumları bu öğrenciler ile ilgili olarak yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan dijital imkanlarla ve uzaktan öğretim ile ders alabilmesi, iki yükseköğretim kurumunun da uygun görmesi halinde öğrencilerin Türkiye'de kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda eğitim alabilmesi, Türkiye'deki yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin yurt dışındaki üniversite tarafından sayılabilmesi, yurt dışında eğitim almaları gereken dönemlerin değiştirilebilmesi, öğrencilerin talebi halinde ortak programdan çıkarak kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki eş değer programa geçebilmesi, seçeneklerinden birisini, program özelinde ve öğrenci merkezli değerlendirerek karara bağlayabilecek."

YÖK Başkanı Saraç, yurt dışından gelecek uluslararası öğrencilerin sayısını artırmak için de yeni düzenlemeler yapıldığına işaret ederek, Türkiye'nin yabancı öğrenciler için cazibe merkezi olmaya devam etmesinin sağlanacağını belirtti.

"Dersler dijital imkanlarla uzaktan öğretimle verilebilecek"

Son yıllarda yeni YÖK'ün başlatmış olduğu "Hedef Odaklı Uluslarasılaşma Projesi" kapsamında beş yıl önce 48 bin olan yabancı/uluslararası öğrenci sayısının, 180 bine ulaştığına dikkati çeken Saraç, şöyle devam etti:

"YÖK, bu başarının salgın sonrasında da kaybolmaması ve ülkemizin yabancı öğrenciler için cazibe merkezi olma durumunun devam etmesi için bu yıla mahsus olmak üzere yeni düzenlemeler gerçekleştirdi. Salgın dolayısıyla pek çok ülkede lise mezuniyet sınavlarının sonbahara ertelenmesi, geç mezuniyet ile salgın nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla ülkemizde eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarına 2020-2021 akademik yılı güz dönemine mahsus olmak üzere bazı yeni imkanlar tanındı. Buna göre adaylar ön kayıt yaptırabilecek, ayrıca başvuru ve kayıt süreci 15 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılarak geç kayıt yapılabilecek. Eğitim ve öğretime başladıktan sonra kayıt yaptıranlara hızlandırılmış telafi eğitimi verilebilecek. Geç kayıt yaptıran öğrenciler güz döneminde kayıt dondurarak eğitime bahar döneminde başlayabilecek. Eğitim ve öğretim dönemi başladığında kayıt yaptırmış ancak ülkemizde veya kendi ülkelerinde alınan tedbirler nedeniyle gelemeyen öğrencilere, bu tedbirler kalkıncaya kadar 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde dersleri dijital imkanlarla uzaktan öğretimle verilebilecek."

Saraç, uluslararası öğrencilerin klinik alanlar dışındaki lisansüstü programlara, YÖK'ten bir günde alınabilen "Okul Tanıma Belgesi" ile kayıt yaptırılabilmesine de imkan tanındığını dile getirerek, "Bu düzenlemeler ile küresel salgın sürecinde üniversitelerimizin yurt dışından öğrenci kaydetmeleri teşvik edilecek, yükseköğretimimiz bölgesi için çekim merkezi olması durumu devam edecek ve üniversitelerimiz uluslararası rekabete girebilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

"Yükseköğretim Sanal Fuarları" gerçekleştirilecek

Saraç, Yükseköğretim Kurulunun küresel salgın müddetince kısıtlanan hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk yükseköğretiminin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılabilmesini sağlamak için de harekete geçtiğini vurgulayarak, bu kapsamda "Yükseköğretim Sanal Fuarları"nın yapılması için hazırlıklara başlandığını belirtti.

Türkiye'deki bütün yükseköğretim kurumlarının, uluslararası platformlarda yabancı uyruklu öğrencilere tanıtımı amacıyla dijital ortamlarda gerçekleştirilecek sanal fuarlar için üniversitelerin, diğer ilgili kamu kurumlarıyla da iş birliği içinde olacaklarını anlatan Saraç, ?bu kapsamda üniversitelerin, bünyelerindeki fakülteleri, programları ve öğrencilere sundukları bütün imkanları tanıtarak, eş zamanlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin kendi yetkilileri ile doğrudan iletişim halinde olmalarına imkan sağlayacağını kaydetti.

Twitter hebasından da duyurdu

YÖK Başkanı Yekta Saraç, alınan kararlara ilişkin Twitter hesabından da paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:

"Küresel salgın ve sağlık endişeleri nedeniyle ülkemize dönmek isteyen yurt dışında okuyan Türk öğrencilerimizle yabancı uyruklu öğrencilerin, 'kaliteden taviz vermeden' ülkemizde okumalarını kolaylaştıracak önemli düzenlemeler yaptık. Uluslararası üniversite sıralamalarında önde bulunan üniversitelerde okuyan öğrencilerimizin YÖK'e iletmiş oldukları ülkemizde okumaya devam etme taleplerini önemli buluyoruz. Yapılan düzenlemelerin yükseköğretimimiz için hayırlı olmasını dileriz. Önümüzdeki günlerde de üniversitelerimizdeki 'uzaktan öğretim' ile ilgili aldığımız yeni kararlarımızı kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz. Küresel salgın sürecini retorik ile değil pratik sonuçlar üreten düzenlemelerle yönetmeye ve ülkemiz yükseköğretimi için fırsata çevirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 12:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıtı kaldırdı - Son Dakika

Son Dakika

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak         
18:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı         
18:27
Çin, koronavirüse karşı Çin, koronavirüse karşı "yüzde 99 etkili olacak" aşı geliştirdi         
18:20
ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet         
18:15
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu         
17:33
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse         
17:10
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti         
16:53
Son Dakika: Diyarbakır'da Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu         
16:45
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı         
16:42
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak         
16:35
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara "Hafter saflarında savaşın" teklifi         
16:31
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak         
16:27
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu         
16:18
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı         
16:15
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı         
16:13
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor         
16:04
Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak         
15:52
Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi         
15:49
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?         
15:43
İsviçre Alp'leri değil Van! Çarpanak Adası'nın eşsiz güzelliği görenleri hayran bırakıyor İsviçre Alp'leri değil Van! Çarpanak Adası'nın eşsiz güzelliği görenleri hayran bırakıyor         
15:34
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi         
15:29
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi         
15:27
Denek olarak kullanılan maymunlar, asistana saldırarak koronavirüs kan örneklerini çaldı Denek olarak kullanılan maymunlar, asistana saldırarak koronavirüs kan örneklerini çaldı         
15:27
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü         
15:26
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi         
15:16
Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi         
14:56
44 yaşındaki yıldız oyuncu Angelina Jolie, dupduru güzelliği ile yıllara meydan okuyor 44 yaşındaki yıldız oyuncu Angelina Jolie, dupduru güzelliği ile yıllara meydan okuyor         
14:56
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim         
14:49
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti         
14:36
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2020 19:03:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YÖK yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıtı kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]