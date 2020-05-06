YÖKAK, ENQA'ya tam üye oldu - Son Dakika

YÖKAK, ENQA'ya tam üye oldu

ANKARA - YÖKAK, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA)'ne tam üye oldu.

Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun yükseköğretimde kalite güvencesi alanında etkin ve uluslararası düzeyde tanınan bir kurum olma vizyonuyla, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği'ne yapmış olduğu tam üyelik başvurusu kabul edildi. ENQA tarafından; resmi statü, politika, dış değerlendirme faaliyetleri, bağımsızlık, kaynaklar ve iç kalite güvence sistemi gibi çeşitli kriterler açısından değerlendirilen YÖKAK, 5 yıllık üyeliğe hak kazandı.

Avrupa Yükseköğretim Alanı üye ülkelerinin kalite güvencesi kuruluşlarını temsil eden bir şemsiye kuruluş olan ENQA, misyonu çerçevesinde Avrupa yükseköğretim kalitesinin sürdürülmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamakta; üyelerinin, Avrupa ve uluslararası düzeyde temsil edilmesi, kalite güvencesi sistemlerinin geliştirilmesi, bilgi ve uzmanlığın paylaşılmasını amaçlamakta.

YÖKAK, 2019 yılının Şubat ayında ENQA'ya afiliye üye olmasının hemen ardından tam üyelik çalışmalarına başlamış ve yine aynı yılın Ağustos ayında tam üyelik başvurusunu gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz Aralık ayında ENQA değerlendirme paneli tarafından YÖKAK'a bir saha ziyareti gerçekleştirilerek, incelemelerde bulunuldu.

Tüm dünya ile konuşabilen ve aynı zamanda ülkemizin koşullarını dikkate alan bir kalite güvence kuruluşu olmayı hedefleyen YÖKAK ENQA üyeliği ile uluslararasılaşma stratejisi kapsamında önemli bir adım atıldı. Uluslararasılaşma stratejisini başarıyla yürüten YÖKAK aynı zamanda APQN üyesi olup, CHEA ve INQAAHE başvurularının sonuçlanmasını beklemeye koyuldu.

YÖKAK tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür edilirken YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ta unutulmadı. YÖKAK'ın kuruluşunda sergilediği liderlik ve yükseköğretim kalite güvencesi alanındaki çalışmalara verdiği destekler için YÖKAK tarafından, Saraç'a teşekkür edildi.