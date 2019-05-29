YÖKAK kurumsal dış değerlendirme ekibi saha ziaretlerini tamamladı

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Sabah saatlerinde cezaevine giren gazeteci Kadri Gürsel tahliye oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Burhan Kuzu'dan Athena Gökhan'a: Seni severim ama anlamadığın konulara pek girme!