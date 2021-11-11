YÖKAK'tan Erciyes Üniversitesine "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" - Son Dakika

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Erciyes Üniversitesine (ERÜ) "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" verildi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Şehmus Günaydın, teknolojik gelişmeler karşısında uyum yeteneğini geliştiren üniversitenin ödül almaya hak kazandığını söyledi.

Bu başarılarından, alın teri ve akıl teri dökmelerinden dolayı üniversiteyi tebrik eden Günaydın, "Üniversitemiz birçok alanda çok başarılı çalışmalar yapıyor. Özellikle son zamanlarda sağlık alanında yapılan çalışmalar hem ülkemizde hem de dünyada birçok kişinin, kurumun dikkatini çekti. Aşı çalışmalarımız sonlanmak üzere. Emeği geçen hocamıza ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise özellikle son yıllarda yükseköğretim alanında hızlı bir değişim yaşandığını ve mevcut yükseköğretim sisteminin dönüşmesini sağlayacak adımlar atıldığını ifade etti.

Elmas, daha esnek ve değişime kolay adapte olan yapılar, yıkıcı teknolojik değişimin getirdiği yetkinlik ağırlıklı öğrenme, araştırma ve bunların topluma katkısının önem kazandığını anlattı.

Salgın ile değişen yetkinliklere duyulan ihtiyacın yükseköğretimde beklentileri de değiştirdiğine dikkat çeken Elmas, üniversite tercihi yapacak öğrencilerin de bunu esas alarak, üniversitenin ek olarak hangi yetkinlikleri kazandırdığına bakmalarını önerdi.

Salgın döneminde yapılan uzaktan eğitim sırasında bazı beceri ve yetkinliklerin yeterince kazandırılamadığının görüldüğüne işaret eden Elmas, salgından çıkmaya hazırlandıkları bu dönemde kurs, seminer ve uygulamalar yoluyla bu açığın kapatılması gerektiğini kaydetti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise YÖKAK tarafından Türkiye'de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında üniversitelerinin "tam akreditasyon" belgesi almaya hak kazandığını söyledi.

Üniversitenin, kalite iyileştirme çalışmalarını ve araştırma üniversitesi performans göstergelerini iyileştirmeyi, ülkesine ve milletine daha iyi hizmet etmenin bir yolu olarak gördüğünü vurgulayan Çalış, üniversiteleri tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısının, "Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri" kapsamında "2021 Yılı Topluma Hizmet Ödülü"ne layık görülmesinin bunun örneklerinden olduğunu belirtti.

ERÜ'nün, 2022–2026 stratejik planında eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi ve sürdürülebilir üniversite olmak üzere 5 tema belirlediğini kaydeden Çalış, şöyle devam etti:

"Sürekli iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Erciyes Üniversitesi, 2020 yılında YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programına dahil olmuştur. Bağımsız değerlendirme takımları tarafından kurumların iç değerlendirme raporu temel alınarak yürütülen değerlendirme programı sonrasında, 14 Temmuz 2021 tarihindeki Yükseköğretim Kalite Kurulu toplantısında üniversitemize 5 yıl süreyle 'tam akreditasyon' verilmesi kararlaştırılmıştır. Bugün Erciyes Üniversitesi olarak bu belgeyi almanın haklı gururunu yaşıyoruz."

Konuşmaların ardından Elmas, "Kurumsal Akreditasyon Belgesi"ni Çalış'a takdim etti.