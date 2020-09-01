YÖKAK'tan 'İdari personelin temsili yok' haberlerine ilişkin açıklama - Son Dakika

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), basında yer alan 'YÖKAK'ta idari personelin temsili yok' konulu haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği kapsamında yükseköğretim kurumlarımızda oluşturulan Kalite Komisyonlarında da idari personel yer almakta olup; söz konusu komisyon ilgili yükseköğretim kurumunun iç kalite güvencesi süreçlerinden sorumlu olarak faaliyet göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 35'inci maddesi kapsamında oluşturulmuş idari ve mali özerliğe sahip bir kamu kurumudur. Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun teşkilinde, söz konusu Kanun tarafından belirlenen yükseköğretim alanının ilgili paydaşları dengeli bir biçimde temsil edilmektedir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu, yükseköğretim kurumlarındaki iç ve dış kalite güvencesi süreçlerine idari personelin katılımını sağlamak üzere çeşitli uygulamaları hassasiyetle yürütmektedir. Yükseköğretim kurumlarının dış kalite güvencesi değerlendirmesini gerçekleştirmek üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan her değerlendirme takımında en az bir idari personel değerlendirici olarak görevlendirilmektedir. Değerlendirici olarak görevlendirilen idari personel yükseköğretim kurumlarındaki yönetim sistemlerinin kalite güvencesinin değerlendirilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği kapsamında yükseköğretim kurumlarımızda oluşturulan Kalite Komisyonlarında da idari personel yer almakta olup; söz konusu komisyon ilgili yükseköğretim kurumunun iç kalite güvencesi süreçlerinden sorumlu olarak faaliyet göstermektedir."

(İHA)