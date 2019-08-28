Son Dakika Haberleri: YÖKAK'tan Rusya Kalite Ajansı ile iş birliği
Son Dakika Güncel Haber

YÖKAK'tan Rusya Kalite Ajansı ile iş birliği

1 saat önce

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ile Rusya Kalite Ajansı (NCPA) arasında "yükseköğretimde kalite güvencesi ve değerlendirme" alanında bir protokol imzalandı.

YÖKAK'tan Rusya Kalite Ajansı ile iş birliği, System.String[]
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ile Rusya Kalite Ajansı (NCPA) arasında "yükseköğretimde kalite güvencesi ve değerlendirme" alanında bir protokol imzalandı.

İki ulusal kalite güvence kuruluşu arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla YÖKAK'ın ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya NCPA Direktörü Prof. Dr. Vladimir Navodnov ve yardımcısı, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve yardımcısı, kurul üyeleri ve danışmanlar katıldı. Gün boyu süren toplantıda Türk ve Rus yükseköğretim sistemlerinde kalite güvencesi yaklaşımları, kurumsal dış değerlendirme ve program akreditasyonuna ilişkin uygulamalar ve iki kuruluş arasındaki iş birliği alanları değerlendirildi. Yapılan görüşmelerin ardından YÖKAK ve NCPA arasında yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi alanında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve araştırma süreçlerinin değerlendirilmesine yönelik deneyim ve yaklaşımların karşılıklı paylaşılması, Türkiye'de ve Rusya'da ortak kurumsal dış değerlendirme ve/veya akreditasyon çalışma ve projelerinin yürütülmesi amaçlanıyor. Protokol, değerlendirici ve uzman hareketliliği ile değişimini de teşvik ediyor.

Toplantı, protokolün imzalanmasının ardından sona erdi. - ANKARA
Muzaffer Elmas, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Macron'dan "Batı ülkelerinin üstünlüğü sona yaklaşıyor" açıklaması
Erdoğan'ın "Biz bundan mı alacağız?" dediği Su-57'nin inişi tartışma yarattı Türkiye'nin almayı düşündüğü Su-57'nin özellikleri RIA duyurdu: Türk ve Rus yetkililer Su-35 ve Su-57 uçaklarının teslimatını görüşüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 13:48:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YÖKAK'tan Rusya Kalite Ajansı ile iş birliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]