YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
21.10.2020 10:22
ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2020-YÖKDİL/2) başvuru kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.
ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2020-YÖKDİL/2) başvuru kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından 2020-YÖKDİL/2 sınavı başvuruları ile ilgili açıklama yaptı. Aygün, "13 Aralık 2020 tarihinde ikincisini uygulayacağımız 2020-YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu internet sitemizde yayımlanmıştır. Başvurular 21 Ekim- 2 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim" dedi.
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