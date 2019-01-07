Son Dakika Haberleri: Yökdil Başvuruları 30 Ocak'ta Başlayacak

Yökdil Başvuruları 30 Ocak'ta Başlayacak

1 saat önce

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, 30 Ocak-8 Şubat'ta yapılabilecek.

Yökdil Başvuruları 30 Ocak'ta Başlayacak, System.String[]
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, 30 Ocak-8 Şubat'ta yapılabilecek.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sınav başvuruları, 30 Ocak 2019-8 Şubat 2019 tarihleri arasında, "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor.

Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:58 Kaynak: AA

YÖKDİL, Güncel
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