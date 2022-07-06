YÖKDİL başvuruları başladı - Son Dakika
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YÖKDİL başvuruları başladı

06.07.2022 10:31
YÖKDİL başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) başvuruları, bugünden itibaren 18 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) başvuruları, bugünden itibaren 18 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan duyuruya göre, YÖKDİL 28 Ağustos'ta İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızcada ise sadece sosyal bilimler alanında uygulanacak.

YÖKDİL'e bugünden itibaren 18 Temmuz'a kadar başvurulabilecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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Kaynak: AA

YÖKDİL, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖKDİL başvuruları başladı - Son Dakika

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