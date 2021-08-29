YÖKDİL, sınavında gelenek değişmedi, öğrenciler koşarak salona geldi - Son Dakika

YÖKDİL, sınavında gelenek değişmedi, öğrenciler koşarak salona geldi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başladı

Bir aday kimliğini unutunca sınava alınmadı, bazı adaylar son dakikalarda koşarak geldi

ANTALYA - Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın sınavının ikincisi başladı. Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilen sınavda sınava giriş için kimliğini unutan bir öğrenci alınmadı. Giriş anları son dakikaya bırakan bazı öğrenciler ise koşarak kapıya geldi.

Akademik alandaki yabancı dil yeterliliğini ölçmek için yılda iki kez düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın sınavının ikincisi gerçekleştiriliyor. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan çeşitli fakültelerde yapılan sınava yüzlerce öğrenci katıldı. Sınava girmek isteyen öğrenciler sabah saatlerinden itibaren gireceklerin salonların önüne geldi. Öğrencilerin belgeleri salona giriş öncesinde tek tek kontrol edildi. Covid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilere maske verilerek, ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Sınava Manavgat'tan gelerek girmek isteyen bir kız öğrenci ise kimlik kartı yerine öğrenci kartı ile girmek isteyince sınava alınmadı.

180 dakika sürecek ve saat 13.15'te sona erecek

Görevliler adayların üzerinde bulunan saat, telefon, toka, bozuk para, aksesuar, anahtar gibi eşyalarla sınava girmelerine müsaade etmeyerek tek tek çıkarttı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Her zaman olduğu gibi giriş anlarını son dakikalara bırakan bazı adaylar koşarak giriş kapısına geldi. YÖKDİL sınavı 180 dakika sürecek ve saat 13.15'te sona erecek.

"Bu kez kazanacağına inanıyorum"

Sınava giren arkadaşını arkadaşını bekleyen Recep Çetin, "Arkadaşımı bekliyorum. Sınava girdi. Arkadaşım ile birlikte sınava giren herkese başarılar dilerim" açıklamasına yer verirken Ayşe Çimen ise, "Eşim sınava girdi. Daha önce de girmişti. Bu kez kazanacağına inanıyorum. Gayret etti, çalıştı" sözlerine yer verdi.