Yökdil Sonuçları Açıklandı
26 dakika önce
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'nın sonuçları açıklandı.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL
) Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) tarafından yürütülen sınavın sonuçlarını adaylar, "http://yokdil.yok.gov.tr/" adresinden öğrenebilecek.
Sınav sonuçlarına itirazlar 1- 5 Nisan
'da, YÖKDİL Sınavı Kılavuzu'nda belirtilen usulde yapılabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:44 Kaynak: AA
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