Son Dakika Haberleri: Yökdil Sonuçları Açıklandı

Yökdil Sonuçları Açıklandı

26 dakika önce

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'nın sonuçları açıklandı.

Yökdil Sonuçları Açıklandı, System.String[]
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'nın sonuçları açıklandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen sınavın sonuçlarını adaylar, "http://yokdil.yok.gov.tr/" adresinden öğrenebilecek.

Sınav sonuçlarına itirazlar 1- 5 Nisan'da, YÖKDİL Sınavı Kılavuzu'nda belirtilen usulde yapılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:44 Kaynak: AA

YÖKDİL, Yükseköğretim Kurulu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Skandal Türkiye Tasarısı: F-35 Transferi Durdurulsun GSS Prim Borcu Olanlar Yıl Sonuna Kadar Ücretsiz Sağlık Hizmeti Alacak Putin, Kırgızistan'da Askerlere Türkçe Seslendi: Selam, Asker Binali Yıldırım Hedefini Açıkladı: Londra'yı Geçeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 01:10:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yökdil Sonuçları Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]