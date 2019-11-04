YÖKDİL soruları ve cevapları erişime açıldı
6 saat önce
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca dün yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:56 Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca dün yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün uygulanan YÖKDİL'in temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde10'u erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
CHP'den "sigortalı askerlik" için kanun teklifi CHP'den askerlik teklifi: Erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primleri devlet tarafından ödensin Villadaki fuhuşun parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir WhatsApp grubunda İslami değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapan doktor açığa alındı