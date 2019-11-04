Son Dakika Haberleri: YÖKDİL soruları ve cevapları erişime açıldı
Son Dakika Güncel YÖKDİL soruları ve cevapları erişime açıldı

YÖKDİL soruları ve cevapları erişime açıldı

6 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca dün yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

YÖKDİL soruları ve cevapları erişime açıldı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca dün yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün uygulanan YÖKDİL'in temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

YÖKDİL, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:56 Kaynak: AA
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