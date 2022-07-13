Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ilçe merkezindeki Horan Park ta devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri bir şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sisteminde arandığı tespit edildi. Yapılan inceleme de şahsın askerlik hizmetinden dolayı yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. M.K., isimli şahıs ardından gözaltına alınıp Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yoklama kaçağı şahıs parkta yakalandı - Son Dakika

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