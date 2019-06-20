Yoklama kaçağı ve bakaya olanlara bedelli imkanı
57 dakika önce
TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemi teklifinin 4 maddesi kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:43
TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemi teklifinin 4 maddesi kabul edildi. Yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, 1 Kasım'a kadar başvurmaları ve bedeli peşin ödemeleri şartıyla bedelli
askerlikle ilgili hükümlerden yararlanabilecek.
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