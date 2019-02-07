Yokluk Çeken Venezuela Halkı Kolombiya Sınırında
35 dakika önce
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtları, ülkede devam eden gıda ve ilaç eksikliğinin giderilmesi için ABD ile insani koridor açılması için plan yapıyor.
Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
karşıtları, ülkede devam eden gıda ve ilaç eksikliğinin giderilmesi için ABD
ile insani koridor açılması için plan yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:07
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