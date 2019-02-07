Son Dakika Haberleri: Yokluk Çeken Venezuela Halkı Kolombiya Sınırında

Yokluk Çeken Venezuela Halkı Kolombiya Sınırında

35 dakika önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtları, ülkede devam eden gıda ve ilaç eksikliğinin giderilmesi için ABD ile insani koridor açılması için plan yapıyor.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtları, ülkede devam eden gıda ve ilaç eksikliğinin giderilmesi için ABD ile insani koridor açılması için plan yapıyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:07 

Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro, Venezuela, Dünya
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