Yokluktan Mucit Olan İnsanlar

Tüm önemli buluşlar yokluktan ve tembellikten bulunmuştur. Tarihe yön veren bu bilgiyle arkadaşları eleştirmek biraz zor olsa da yok artık diyebildik. İşte yokluktan mucitliğin sınırlarını zorlayan o insanlar:
1- Havuz keyfi
2- İşte bir deniz botu
4- Canlı timsah
5- Yokluk mu varlık mı bilemedik
6- Sandalyeye oturacak mıydın?
7- Dik oturmak için yaptık ya
8- Fitness merkezini bahçeye taşıdık
9- Masajlı duş başlığı
10- Şimdilik gidemiyoruz ama havalı
11- Önümü aydınlatsın yeter
12- Sıcak yemeğe hasret kaldık