Yokluktan Mucit Olan İnsanlar

Tüm önemli buluşlar yokluktan ve tembellikten bulunmuştur. Tarihe yön veren bu bilgiyle arkadaşları eleştirmek biraz zor olsa da yok artık diyebildik. İşte yokluktan mucitliğin sınırlarını zorlayan o insanlar:1- Havuz keyfi2- İşte bir deniz botu4- Canlı timsah5- Yokluk mu varlık mı bilemedik6- Sandalyeye oturacak mıydın?7- Dik oturmak için yaptık ya8- Fitness merkezini bahçeye taşıdık9- Masajlı duş başlığı10- Şimdilik gidemiyoruz ama havalı11- Önümü aydınlatsın yeter12- Sıcak yemeğe hasret kaldık