Son Dakika Haberleri: Yokluktan Mucit Olan İnsanlar

Yokluktan Mucit Olan İnsanlar

47 dakika önce

Tüm önemli buluşlar yokluktan ve tembellikten bulunmuştur.

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Tüm önemli buluşlar yokluktan ve tembellikten bulunmuştur. Tarihe yön veren bu bilgiyle arkadaşları eleştirmek biraz zor olsa da yok artık diyebildik. İşte yokluktan mucitliğin sınırlarını zorlayan o insanlar:

1- Havuz keyfi



2- İşte bir deniz botu



4- Canlı timsah



5- Yokluk mu varlık mı bilemedik



6- Sandalyeye oturacak mıydın?



7- Dik oturmak için yaptık ya



8- Fitness merkezini bahçeye taşıdık



9- Masajlı duş başlığı



10- Şimdilik gidemiyoruz ama havalı



11- Önümü aydınlatsın yeter



12- Sıcak yemeğe hasret kaldık

Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:49 

Kültür Sanat
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