Son Dakika Haberleri: Yokoluş Hareketi üyesi bebekli kadınlardan İngiliz Muhafazakar Partisi'nde iklim krizi protestosu
Son Dakika Dünya Yokoluş Hareketi üyesi bebekli kadınlardan İngiliz Muhafazakar Partisi'nde iklim krizi protestosu - Son Dakika Dünya

Yokoluş Hareketi üyesi bebekli kadınlardan İngiliz Muhafazakar Partisi'nde iklim krizi protestosu

6 saat önce

İklim krizi ile mücadele için dünya genelinde gösteriler yapan Yokoluş İsyanı hareketi İngiltere'nin başkenti Londra'daki Muhafazakar Parti binası önünde protesto düzenledi.

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İklim krizi ile mücadele için dünya genelinde gösteriler yapan Yokoluş İsyanı hareketi İngiltere'nin başkenti Londra'daki Muhafazakar Parti binası önünde protesto düzenledi. Harekete üye bebekli kadınlar politikacılardan iklim krizine karşı harekete geçmeleri çağrısında bulunduView on euronews

Yokoluş Hareketi üyesi bebekli kadınlardan İngiliz Muhafazakar Partisi'nde iklim krizi protestosu

İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:51 
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