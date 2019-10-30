Son Dakika Haberleri: Yokoluş İsyanı: İklim krizini durdurabilmek için Türkiye'de sürekli eylem halinde olacağız
Son Dakika Dünya Yokoluş İsyanı: İklim krizini durdurabilmek için Türkiye'de sürekli eylem halinde olacağız

Yokoluş İsyanı: İklim krizini durdurabilmek için Türkiye'de sürekli eylem halinde olacağız

55 dakika önce

Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı çevreci grubun Türkiye ayağındaki çevreciler, iklim krizinin önüne geçebilmek için alternatif eylem modelleri ile daha fazla farkındalık yaratma gayretinde.

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Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı çevreci grubun Türkiye ayağındaki çevreciler, iklim krizinin önüne geçebilmek için alternatif eylem modelleri ile daha fazla farkındalık yaratma gayretinde

Yokoluş İsyanı: İklim krizini durdurabilmek için Türkiye'de sürekli eylem halinde olacağız

Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:09 
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