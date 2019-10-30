Yokoluş İsyanı: İklim krizini durdurabilmek için Türkiye'de sürekli eylem halinde olacağız
55 dakika önce
Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı çevreci grubun Türkiye ayağındaki çevreciler, iklim krizinin önüne geçebilmek için alternatif eylem modelleri ile daha fazla farkındalık yaratma gayretinde.
Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı çevreci grubun Türkiye ayağındaki çevreciler, iklim krizinin önüne geçebilmek için alternatif eylem modelleri ile daha fazla farkındalık yaratma gayretinde
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:09
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