Yokoluş İsyanı'nın eylemi Londra'da metro seferlerini aksattı
1 saat önce
Londra'da bir metro treninin hareket etmesini engellemeye çalışan çevreci protestocular, işe gitmek isteyen yolcuların tepkisini çekti.
Londra'da bir metro treninin hareket etmesini engellemeye çalışan çevreci protestocular, işe gitmek isteyen yolcuların tepkisini çekti.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:02
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