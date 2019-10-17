Son Dakika Haberleri: Yokoluş İsyanı'nın eylemi Londra'da metro seferlerini aksattı
Son Dakika Dünya Yokoluş İsyanı'nın eylemi Londra'da metro seferlerini aksattı

Yokoluş İsyanı'nın eylemi Londra'da metro seferlerini aksattı

1 saat önce

Londra'da bir metro treninin hareket etmesini engellemeye çalışan çevreci protestocular, işe gitmek isteyen yolcuların tepkisini çekti.

Londra'da bir metro treninin hareket etmesini engellemeye çalışan çevreci protestocular, işe gitmek isteyen yolcuların tepkisini çekti.

Yokoluş İsyanı'nın eylemi Londra'da metro seferlerini aksattı

Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:02 
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