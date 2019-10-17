Son Dakika Haberleri: Yokoluş İsyanı'nın eylemleri Londra'da metro seferlerini engelledi, dört kişi tutuklandı
Son Dakika Dünya Yokoluş İsyanı'nın eylemleri Londra'da metro seferlerini engelledi, dört kişi tutuklandı

Yokoluş İsyanı'nın eylemleri Londra'da metro seferlerini engelledi, dört kişi tutuklandı

1 saat önce

Eylemleriyle iklim değişikliğin yarattığı sonuçlara kamuoyu oluşturmaya çalışan Yokoluş İsyanı bu kez protesto eylemlerinde Londra metrosunu hedef aldı

Yokoluş İsyanı'nın eylemleri Londra'da metro seferlerini engelledi, dört kişi tutuklandı, System.String[]

Eylemleriyle iklim değişikliğinin yarattığı sonuçlara kamuoyu oluşturmaya çalışan Yokoluş İsyanı bu kez protesto eylemlerinde Londra metrosunu hedef aldı. Londra Ulaşım Polisi olaylarda şu ana kadar dört kişinin tutuklandığını açıkladı.


Kentin doğusundaki finans merkezi Canary Wharf'a yakın istasyonlarda metro seferlerini engelleyen protestocular ile işlerine gitmeye çalışan yolcular arasında zaman zaman sözlü ve fiziksel şiddet yaşandı.

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Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:57 
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