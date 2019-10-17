Yokoluş İsyanı'nın eylemleri Londra'da metro seferlerini engelledi, dört kişi tutuklandı
1 saat önce
Eylemleriyle iklim değişikliğin yarattığı sonuçlara kamuoyu oluşturmaya çalışan Yokoluş İsyanı bu kez protesto eylemlerinde Londra metrosunu hedef aldı
Eylemleriyle iklim değişikliğinin yarattığı sonuçlara kamuoyu oluşturmaya çalışan Yokoluş İsyanı bu kez protesto eylemlerinde Londra metrosunu hedef aldı. Londra Ulaşım Polisi olaylarda şu ana kadar dört kişinin tutuklandığını açıkladı.
Kentin doğusundaki finans merkezi Canary Wharf'a yakın istasyonlarda metro seferlerini engelleyen protestocular ile işlerine gitmeye çalışan yolcular arasında zaman zaman sözlü ve fiziksel şiddet yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:57
Son Dakika: AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı Amerikalı şampiyon boksör Patrick Day, nakavt olduğu maçtan dört gün sonra öldü Terör örgütü yandaşları Almanya'da Türk gençlere saldırdı Barış Pınarı Harekatı sonrası Yunanistan, Avrupa'yı uyardı: Mülteci akınına hazır olun