Yökş "Ben Bana" İle Geri Döndü!

Söz ve müziği grubun solisti Erdem Topsakal'a ait olan şarkının düzenlemesini ise YÖKŞ grubu hep birlikte üstlendi. Güncel indie ve alternatif rock'ın harmanından oluşan müzikal öğeleri ile yenilikçi yaklaşımlara göz kırpan "Ben Bana" Türkçe rock'ın yanı sıra pop müzik dinleyicilerini de kucaklıyor.

Yok Öyle Kararlı Şeyler; Erdem Topsakal (vokal/gitar), Ufuk Baydarlı (davul), Çağrı Özer (klavye/geri vokal) ve Ramazan Kırdım (bas) kadrosundan oluşuyor.

Sony Music Türkiye etiketi ile yayımlanan "Ben Bana" 8 Şubat itibariyle tüm dijital müzik platformlarında sizlerle!