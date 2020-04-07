Yoksa siz de koronafobik misiniz?

Koronafobi nedir?

COVID-19'un kendisi gibi fobisi de (koronafobi) hızla yayılıyor. Belirtileri arasında kendiniz veya sevdiklerinizin sağlığıyla ilgili korku ve endişe, uykusuzluk ya da aşırı uyuma hali, iştahsızlık ya da aşırı yeme isteği, dikkati toparlamakta ya da konsantre olmakta zorluk, kronik sağlık sorunlarının kötüleşmesi, alkol, sigara ya da diğer ilaçların kullanımının artması gibi maddeler yer alıyor.

Korkmak normal, ama takıntı haline gelmemesi için ne yapılmalı?

Uzman psikolog Simru Kavak anlatıyor:

Son dönemde virüsün hızlı artışından, sosyal medyada yayılan gerçek ve gerçekdışı bilgilerin fazlalığı nedeniyle normalde sağlıklı olan kaygının pek çok kişide fobiye yönelmeye başladığını görüyoruz. Buna bağlı olarak bazı takıntılı davranışlar da gelişiyor. Bu virüs mutlaka bir noktada kontrol altına alınıp hayatımızdan çıkacak. Ancak şu çok önemli, bu fobi orta ve uzun vadede ciddi hasarlara sebep olabilir. Korkuyu, kaygıyı tetikleyen en önemli şeylerden biri bilgi kirliliği. Diğeri, haber kaynaklarının fazlalığı ve güvenilir olmayışı. Bu nedenle yapacağımız şeylerden biri gerçekten güvenilir haber kaynaklarını takip etmek olacak. Sosyal medyadan, WhatsApp gruplarından gelen, kaynağı belli olmayan haberleri dinlemek, kendinizi bunlara maruz bırakmak, buralardan gelen bilgilere göre hareket etmek kaygıyı daha fazla tetikleyip sağlıksız bir korku haline getirebiliyor.

(22 Mart 2020, Hürriyet Pazar)

Ruh sağlığımızı nasıl koruyabiliriz?

Salgınla ilgili yeni haberleri dakika dakika izlemekten vazgeçin. Bilimdışı bilgiler veren kişilere uzman unvanlı olsalar bile kulak vermeyin. Yetkililerin kararlarına göre hareket edin. Umudunuzu kaybetmeyin, bu durumun geçici ve az zararla atlatılma olasılığının çok yüksek olduğunu hiç unutmayın.

Hijyen kurallarının iyi belirlenmesi, bu kurallara tam uyulması takıntıdan farklı bir durum yaratır. Takıntı daha ziyade ne yapılacağının bilinmediği, önlemlerin ölçüsünün belirlenmediği durumlarda şiddetlenebilir. Önceden benzer sorunları yaşamış olanların bu hijyen uygulamalarını takıntıya çevirmesi olasılığı nedeniyle tekrar görüş almaları faydalı olur.

Sorumluluklarını aksatma kaygısından tutun sevdiklerimizden ayrı kalma olasılığına kadar değişen sahici kaygılar doğar. Ancak sağlığın korunması amacıyla alınan makul bir önlem olduğuna toplumun ikna olması ve durumun geçiciliği, bu zorluğa katlanmayı sağlayabilir.

(15 Mart 2020, Hürriyet Pazar)