Yoksul ailenin yaşam mücadelesi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yoksul ailenin yaşam mücadelesi - Son Dakika

Yoksul ailenin yaşam mücadelesi

6 saat önce

Edirne'nin Menekşesofular köyünde yoksullukla yaşam mücadelesi veren 3 çocuklu Dikme ailesi, yardım bekliyor.

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Edirne'nin Menekşesofular köyünde yoksullukla yaşam mücadelesi veren 3 çocuklu Dikme ailesi, yardım bekliyor.


Tekirdağ'da yaşarken sığırtmaçlık için Menekşesofular köyüne gelen ve kullanılmayan eski sağlık ocağı binasına sığınan üç çocuklu 5 kişilik Dikme ailesi, yoksullukla pençeleşiyor. Felç hastası olduğunu söyleyen 35 yaşındaki anne Nihal Dikme, hayırsever vatandaşların verdiği gıda malzemeleriyle yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyerek, geçirdiği trafik kazası sonrası kısmen sakat kalan eşinin de kağıt ve hurda topladığını söyledi.


Halıya, yorgana, battaniyeye ve çocukların giysiye ihtiyacı olduğunu söyleyen anne Nihal Dikme, "Ben de insanca yaşamak istiyorum" dedi.


Çocuklarını okutmak isteyen anne Dikme, "Ben köy köy gezmek mecburiyetindeyim, onlar benim gibi olmasın, benim gibi sürünmesinler okusunlar istiyorum" dedi.


11 yaşındaki Esra Dikme de en büyük hayalinin öğretmenlik olduğunu belirterek, "En büyük hayalim bu, başka hayalim yok. Büyüyünce anneme babama bakmak zorundayım" dedi.


5 yaşındaki Servet Dikme ise oyuncaklarının olmasını istediğini belirterek, büyünce hemşire olmak istediğini söyledi. - EDİRNE

Tekirdağ, Edirne, Anne, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:27 Kaynak: İHA
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