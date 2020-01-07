Yoksul çocuklar için İngiltere'den Nepal'e yürümeye başlayan gezgin Kocaeli'nde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yoksul çocuklar için İngiltere'den Nepal'e yürümeye başlayan gezgin Kocaeli'nde - Son Dakika

Yoksul çocuklar için İngiltere'den Nepal'e yürümeye başlayan gezgin Kocaeli'nde

6 saat önce

Nepal'deki yoksul çocuklara yardım için İngiltere'den Nepal'e yürümeye başlayan İngiliz yazar, gezgin ve maraton koşucusu 73 yaşındaki Rosie Swale Pope, Kocaeli'ne ulaştı.

Yoksul çocuklar için İngiltere'den Nepal'e yürümeye başlayan gezgin Kocaeli'nde, System.String[]

Nepal'deki yoksul çocuklara yardım için İngiltere'den Nepal'e yürümeye başlayan İngiliz yazar, gezgin ve maraton koşucusu 73 yaşındaki Rosie Swale Pope, Kocaeli'ne ulaştı.

Pope, Kocaeli'nde verdiği molada gazetecilere açıklama yaptı, Nepal'daki yoksul çocuklara yardım etmek için bu yolculuğu planladığını söyledi.

Geçtiği her yerde ilgiyle karşılandığını ifade eden Pope, Türkiye'de insanların kendisine sürekli selam verdiğini ve yardımcı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Nepal'de deprem nedeniyle insanlar öldü, evler yıkıldı. Oradaki yetişkinlere ve özellikle çocuklara yardım için gidiyorum. Eşim gidemediği için ben oraya gitmek istiyorum. Yolum inanılmaz güzel. Güzel insanlarla karşılaşıyorum. Yürürken insanlarla diyalog halindeyim. Türkiye çok güzel, Türk insanları çok yardımsever."

Karamürsel ilçesinde yol kenarındaki bir marketten yiyecek ve içecek alan Pope, Türk kahvesi de içtikten sonra yoluna devam etti.

Karamürsel Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kendisine eşlik ettiği Pope, Yalova'nın Altınova ilçesi güzergahından yoluna devam etti.

İngiltere, Türkiye, Kocaeli, Nepal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye geçen yıl en fazla İtalya'ya fındık sattı
Yerli otomobil için aylık 4 bin 500 lira bursla doktoralı mühendisler yetiştirilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Libya ve Suriye krizini ele alacak Avrupa Birliği'nden Libya açıklaması: Türkiye'nin asker gönderme planını reddediyoruz

Son Dakika Haberleri
20:22 Edirne'de otomobil telefon kulübesine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
20:18 Kar çocukların ayağına getirildi - Son Dakika
20:17 Gaziantep nizip'te öğrenci servisi, otomobil ile çarpıştı: 16 yaralı - Son Dakika
20:16 TürkAkım doğal gaz boru hattı açılış töreni - Son Dakika
20:11 Pompeo İran Dışişleri Bakanı Zarife vize verilmediği sorularını geçiştirdi - Son Dakika
19:27 Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
19:18 Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 20:23:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yoksul çocuklar için İngiltere'den Nepal'e yürümeye başlayan gezgin Kocaeli'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]