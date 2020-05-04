'Yoksul Doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener için anma (1) - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›'Yoksul Doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener için anma (1) - Son Dakika
'Yoksul Doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener için anma (1)
6 saat önce
KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener için İstanbul Tıp Fakültesi önünde anma töreni düzenlendi.
İstanbulDHA - KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener için İstanbul Tıp Fakültesi önünde anma töreni düzenlendi. Dilmener saygı duruşu ile anıldı. Murat Dilmener, yoksul doktoru olarak biliniyordu.
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4.05.2020 19:31:55. #1.13#
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