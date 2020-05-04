'Yoksul Doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener için anma (1) - Son Dakika

İstanbul DHA - KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener için İstanbul Tıp Fakültesi önünde anma töreni düzenlendi. Dilmener saygı duruşu ile anıldı. Murat Dilmener, yoksul doktoru olarak biliniyordu.