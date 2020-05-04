'YOKSUL DOKTORU' PROF. DR. MURAT DİLMENER İÇİN ANMA - Son Dakika
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'YOKSUL DOKTORU' PROF. DR. MURAT DİLMENER İÇİN ANMA
11 dakika önce
KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener için İstanbul Tıp Fakültesi önünde anma töreni düzenlendi.
İstanbulDHA - KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener için İstanbul Tıp Fakültesi önünde anma töreni düzenlendi. Dilmener saygı duruşu ile anıldı. Murat Dilmener, yoksul doktoru olarak biliniyordu
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4.05.2020 13:16:23. #1.13#
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