Son Dakika Haberleri: Yoksullara dağıtılan kömürü kalitesiz kömürle değiştiren zanlılar adliyede
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Yoksullara dağıtılan kömürü kalitesiz kömürle değiştiren zanlılar adliyede

22 dakika önce

Zonguldak, Düzce ve Bolu'da yardıma muhtaç vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından dağıtılan yardım kömürlerini kalitesiz kömürlerle değiştiren 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Yoksullara dağıtılan kömürü kalitesiz kömürle değiştiren zanlılar adliyede, System.String[]

Zonguldak, Düzce ve Bolu'da yardıma muhtaç vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından dağıtılan yardım kömürlerini kalitesiz kömürlerle değiştiren 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılan kaliteli kömürleri torbalarından boşaltarak kalitesiz kömürle değiştiren şebekeyi takibe alan Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, zanlılara şafak operasyonu düzenlemişti. Operasyonda Orhan K., Nizamettin Y., Necdet A. ve Tamer E. gözaltına alınmıştı. Zanlılardan Necdet A. alınan ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 3 zanlı ise elde edilen delillerle birlikte bugün sabah adliyeye sevk edildi.


Polis olayla ilgili 18 kişinin de ifadesini alırken, zanlıların kaliteli kömürü kendi depolarına boşaltıp piyasaya sattıkları, Sosyal Yardımlaşma Vakfının çuvallarına doldurdukları kalitesiz kömürleri ise yoksullara dağıttığı belirlendi. Zanlıların savcılıktaki sorguları devam ediyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Düzce, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:54 Kaynak: İHA
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