Son Dakika Haberleri: Yoksullara yiyecek ulaştırmak için her gün 100 kilometre dolaşıyor
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Yoksullara yiyecek ulaştırmak için her gün 100 kilometre dolaşıyor

1 saat önce

ANTALYA'da bir okulda müdür yardımcılığı yapan sınıf öğretmeni Tuncer Günay (55), otomobilinin üstüne yerleştirdiği raftaki temel gıdaları ihtiyaç sahiplerinin alabilmesi için günde 100 kilometre şehir içinde dolaşıyor.

Yoksullara yiyecek ulaştırmak için her gün 100 kilometre dolaşıyor, System.String[]
ANTALYA'da bir okulda müdür yardımcılığı yapan sınıf öğretmeni Tuncer Günay (55), otomobilinin üstüne yerleştirdiği raftaki temel gıdaları ihtiyaç sahiplerinin alabilmesi için günde 100 kilometre şehir içinde dolaşıyor. Günay, aracında bulundurduğu kuru mamayla da sokak hayvanlarını besliyor.
Kepez ilçesinde bir okulda müdür yardımcılığı yapan Tuncer Günay, kendisine ait 2002 model otomobilin üstüne tahta bir raf yerleştirdi. Bu rafa temel gıda malzemelerini yerleştiren Günay, okul çıkışında mahallelerde dolaşarak, ihtiyaç sahibi vatandaşların bu ürünleri ücretsiz almasını sağlıyor. Her gün yaklaşık 100-150 kilometre aracıyla dolaşan Günay, otomobilinde bulundurduğu kuru mamayla da sokak hayvanlarını besliyor. Günay, vatandaşların sormadan ürünleri alabilmesi için rafın üstüne 'İhtiyacınız varsa alabilirsiniz, ücretsizdir' yazısı yapıştırdı. Günde 3-4 defa boşalan rafı çevresindeki yardımseverlerin desteğiyle yenileyen Günay, otomobilindeki yazılar ve süslemeler de dikkati çekiyor.
'IŞIKTA BEKLERKEN BİLE ÜRÜNLERİ ALANLAR VAR'
Işıkta beklerken bile bazı vatandaşların ihtiyacı olduğu ürünleri aldığını belirten Günay, hiç kimseye ürünleri alırken soru sormadığını söyledi. Amacının paylaşmak olduğunu belirten Günay, "Önemli olan ihtiyacından fazlasını paylaşmak. Çok zor günlerden geçiyoruz. Ekonomik saldırılardan vatandaşlar etkileniyor. Yoksullar size gelmez, biz onları arayacağız. Rol model olalım istedik. Gittiği yere kadar bunu sürdüreceğiz" dedi.
GÜZELLİK VE İYİLİK İNSANI MUTLU EDİYOR
İnsanların otomobilinin üstündekileri ve 'ücretsiz' yazısını görünce önce bocaladığını belirten Günay, "İnsanlardaki hayreti ve şaşkınlığı görüyorum. Günlük 100-150 kilometre yapıyorum. Arabada sürekli ramazan paketleri de oluyor. Güzellik ve iyilik insanı mutlu ediyor. Zengin biri değilim ama yardıma ihtiyacı olanlarla yardımseverleri buluşturuyorum" diye konuştu.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:43 Kaynak: DHA
Antalya, Güncel
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