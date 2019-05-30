Yoksulları yüzü "Gönül Bağı" ile güldürülüyor

Bitlis Kredi ve Yurtlar Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğünde görevli personel ile öğrenciler, "Gönül Bağı" etkinlikleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini boyayarak bakım ve onarımını yapıyor.

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Kredi ve Yurtlar Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğünde görevli personel ile öğrenciler, "Gönül Bağı" etkinlikleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini boyayarak bakım ve onarımını yapıyor.

Yurt müdürü Serkan Buhan, yurt yönetim ve teknik personeli ile öğrencilerden oluşan 30 kişilik ekip, kendi imkanlarıyla temin ettikleri malzemelerle ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini tadilattan geçirerek yüzlerini güldürüyor.

Okul ile birçok evin bakım ve onarımını daha önce de gerçekleştiren ekip, "Gönül Bağı" etkinliği kapsamında Hersan Mahallesi'nde geçen ay annelerini kaybeden bir ailenin evini ve kapılarını boyadı, temizlik yaptı.

Evde elektrik ve su tesisatlarındaki arızaları gidererek mutfak dolaplarını onaran ekip, bu etkinliklerle ihtiyaç sahibi ailelerin gönüllerine dokunuyor.

"Ailemize bayram hediyesi sunduk"

Buhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gönül Bağı" etkinlikleri kapsamında çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Son olarak personel ve öğrencilerle tespit ettikleri bir ailenin evinin bakım ve onarımdan geçirdiklerini anlatan Buhan, şunları ifade etti:

"25 gün önce anneleri vefat eden bu ailemizde 6 çocuk var. 15 öğrenci ve tüm personelimizle buraya geldik. Elektrik ve su arızalarını giderdikten sonra evi temizleyeceğiz. İhtiyaç sahibi ailemizin evini baştan sona boyayarak bütün ihtiyaçlarını giderdik. Aile bayram öncesi evine taşınacak. Bu çalışmayla yurt olarak ailemize bayram hediyesi sunmuş olduk. Gönül Bağı etkinliği kapsamında her yıl 1-2 okul veya ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini boyayarak ihtiyaçlarını gideriyoruz."

Buhan, yurtların güvenlik, barınma ve beslenme üzerine kurulduğunu ancak son yıllarda eğitim alanına da önem verdiğini belirtti.

Yurt temsilcisi Yunus Haliloğlu, evin bakım ve onarım çalışmasına katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Mübarek ramazan ayında bu tür sosyal sorumluluk projesi hem bizi hem de yurt yönetimini mutlu ediyor. Minibüsten inip eve ilk girişimizde ailenin yüzündeki mutluluğu ve gözlerindeki parıltıyı gördüğümüzde çok duygulandık. Gönüllere dokunduğumuzu hissediyorum." diye konuştu.

Çalışmaya katılan teknisyen Tolga Baysal da aileyi sevindirerek bayram hediyesi sunduklarını dile getirdi.

Yurt yönetim personeli İbrahim Korkmaz, yaptıkları çalışmayla gençlerde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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