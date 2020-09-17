"Yoksulluğun bitmesi için çalışıyoruz" - Son Dakika

Çin Cumhurbaşkanı Jinping, Hunan eyaletindeki bir köyü ziyaret etti. Yerel halkın görüşlerini dinleyen Jinping, yoksulluğun ortadan kaldırılmasında köyün kaydettiği ilerlemeler hakkında bilgi aldı.

Korona Virüsle mücadelede büyük başarı gösteren ülkenin devlet başkanı, köydeki sergi salonu, sağlık ocağı gibi yerlerin yanı sıra bir ilkokul ile köylülerin evlerini gezdi.

Yoksulluğun azalması için elinden geleni yapacağını belirten Çin Cumhurbaşkanı, köyün bu konuda kat ettiği ilerlemeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

(İHA)