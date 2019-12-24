Yoksulun cenazesini belediye defnetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yoksulun cenazesini belediye defnetti - Son Dakika

Yoksulun cenazesini belediye defnetti

7 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yılmaz Keskin'in cenazesini Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri defnetti.

Yoksulun cenazesini belediye defnetti, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yılmaz Keskin'in cenazesini Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri defnetti.


İlçeye bağlı Kültür Mahallesinde eşi ve kızı ile birlikte yoksul bir hayat sürdüren Yılmaz Keskin, kanser hastalığına yakalanınca tedavi için Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Keskin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Keskin vefat ettikten sonra eşi Yaşar Keskin, cenazesini Silifke Devlet Hastanesinden Mut ilçesine getirip defnetme gücü olmadığından dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetlerine durumu bildirdi.


Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri Silifke Devlet Hastanesinden cenazeyi getirerek Mut Yeni Mezarlığa defnetti. - MERSİN

Silifke, Mersin, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:25 Kaynak: İHA
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