Yoksulun kefenini bile çaldılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yoksulun kefenini bile çaldılar - Son Dakika

Yoksulun kefenini bile çaldılar

6 saat önce

Adana'da, Köprü Yardımlaşma Derneği tarafından yoksul vatandaşlara yemek dağıtımı için merkez Seyhan ilçesi, Yeni Baraj Mahallesinde açılan AŞ evine iki kez giren hırsızlar, yemek kazanları, tencere, çay semaveri, tüp, ocak, masa, sandalye, bilgisayar, tablet, çorba taşıma kapları, yemek...

Yoksulun kefenini bile çaldılar, System.String[]

Adana'da, Köprü Yardımlaşma Derneği tarafından yoksul vatandaşlara yemek dağıtımı için merkez Seyhan ilçesi, Yeni Baraj Mahallesinde açılan AŞ evine iki kez giren hırsızlar, yemek kazanları, tencere, çay semaveri, tüp, ocak, masa, sandalye, bilgisayar, tablet, çorba taşıma kapları, yemek küvetleri, güvenlik kamerası kayıt cihazı ile ihtiyaç sahipleri için alınan kefenleri bile çaldı.


Köprü Yardımlaşma Derneği Başkanı Bekir Fevzi Yıldırım iki kez hırsızlık şokunu yaşadıklarını zanlıların yakalanması için polise başvurduklarını söyleyerek, "Burada toplu yemek işleri yapıyoruz. Dışarıda kalanlara, muhtaca, yetime ve hastanede bekleyen hasta yakınlarına her gün 250 kişilik ücretsiz yemek dağıtıyoruz. Geçtiğimiz günlerde iş yerimize geldiğimizde hırsız girdiğini fark ettik. Yemek kazanlarının, tüpün ve benzeri şeylerin çalındığını anladık. Hemen emniyete bildirdik ve memur arkadaşlar gelip gerekli incelemeleri yaptılar. Kamera kayıtları alınmasın diye elektriği kesmişler. Biz güvenlik tedbirlerimizi daha da arttırdık ama birkaç gün sonra yine kapıları kırarak girmişler. Bu sefer içerideki kayıt cihazını da almışlar. Okul döneminde yetim çocuklara kırtasiye yardımı da yapıyoruz. Hazırladığımız çantalar ve kırtasiye setlerini çalmışlar. Aynı zamanda içeriden farklı eşyalar ile muhtaç ailelere yemek götürdüğümüz sefer taslarının da alındığını gördük" dedi.


Kefeni de çaldılar


Yıldırım, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz günlerde bir ihtiyaç sahibi vefat etmişti ve kefen bulmakta zorlanmıştık bizde iş yerine iki tane kefen aldık ama fakirin kefenini bile çalmışlar. Hırsızlık yapıldığından beri biz, yoksullara ve yetimlere yemek yapamıyoruz. Anlaştığımız bir fırın var oradan lahmacun yaptırıp muhtaç kişilere dağıtıyoruz. Kefenin çalınmasına çok şaşırdık, acaba bunu havlu mu sandılar diye düşündük. İçerisinde zemzemi, havlusu, kefeni ve sabunu olan 3 takım vardı birini kullanmıştık diğer ikisini ayırmıştık acil lazım olur diye ama maalesef çalındı 50 bin liraya yakın zararımız var." - ADANA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Balıkesir'de geceden bu yana 70 artçı sarsıntı oldu
Yer: İstanbul! Eşinin park etmesini beğenmedi, lüks cipi devirdi Kemik kıran hükümlü yakalandı Vekillerin çakar kullanmasını savunan MHP'li vekile, Şamil Tayyar cevap verdi: Vatandaş çakarsa kötü çakar

Son Dakika Haberleri
16:45 CHP'li milletvekilleri, maden ocaklarına tepki gösterdi - Haberler
16:43 Bebeği kafa üstü düşmekten son anda kurtardı - Haberler
16:39 İsrail'de siyasi kriz sürüyor - Haberler
16:37 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu son noktayı koydu Açıklaması - Haberler
16:37 Kastamonu'da feci kazada yaralanan şahıs Zonguldak'a sevk edildi - Haberler
16:28 Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı - Haberler
16:23 Mahkumun, mahkeme tavanını kırarak kaçmaya çalıştığı anlar kamerada - Haberler
16:08 Time Dergisi 2019'da Yılın Kişisi ödülünü 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg'e verdi - Haberler
16:07 Vekillerin çakar kullanmasını savunan MHP'li vekile, Şamil Tayyar cevap verdi: Vatandaş çakarsa kötü çakar - Haberler
15:53 "Birader sen öğretmen misin?" çıkışıyla tepki çeken Konya Valisi, camiye ayakkabıyla girdi - Haberler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 16:47:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yoksulun kefenini bile çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]