Yokuş aşağı inerken freni patlayan hurda yüklü kamyon devrildi - Son Dakika
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Yokuş aşağı inerken freni patlayan hurda yüklü kamyon devrildi

08.06.2022 18:57

Karabük'te hurdacılar sitesinden yokuş aşağı inerken frenleri patlayan hurda yüklü kamyon karayoluna çıkarak refüje devrildi.

Karabük'te hurdacılar sitesinden yokuş aşağı inerken frenleri patlayan hurda yüklü kamyon karayoluna çıkarak refüje devrildi. Kamyon sürücüsü kendi canını hiçe sayarak, refüje yatırdığı kamyondan yara almadan kurtulurken, şans eseri faciadan dönüldü.

Kaza, Karabük - Eskipazar D-750 karayolu Kemaloyman mevkiinde meydana geldi. Hurdacılar sitesinden çıkan Genç Osman Erdoğan idaresindeki 78 AAN 773 plakalı hurda yüklü kamyon yokuş aşağı inerken frenleri patladı. Tecrübeli sürücü korna çalarak karayoluna inerek kamyonunu refüje çarptırarak devirdi. Sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, yola savrulan hurda demirler iş makinesi ile olay yerine gelen başka bir kamyona yüklendi.

Sürücü Erdoğan, rampa aşağı inerken bir anda frenlerinin patladığını söyleyerek, "Kimseye zarar vermedin, kendi canımıza da zarar vermeden kazayı atlattık. Bir arkadaşımız durumu fark edince yolu kesti ve bende onun sayesinde bende aracı yatırarak can kaybına yol açılmadan kazayı atlatmış olduk" dedi.

Öte yandan karayolunda ulaşım bir süre tali yoldan verilirken, kamyonun olay yerinden kaldırılması sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı

(Yasin Erdem/İHA)

Yokuş aşağı inerken freni patlayan hurda yüklü kamyon devrildi
Yokuş aşağı inerken freni patlayan hurda yüklü kamyon devrildi
Yokuş aşağı inerken freni patlayan hurda yüklü kamyon devrildi
Yokuş aşağı inerken freni patlayan hurda yüklü kamyon devrildi
Yokuş aşağı inerken freni patlayan hurda yüklü kamyon devrildi
Yokuş aşağı inerken freni patlayan hurda yüklü kamyon devrildi
Yokuş aşağı inerken freni patlayan hurda yüklü kamyon devrildi
Yokuş aşağı inerken freni patlayan hurda yüklü kamyon devrildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yokuş aşağı inerken freni patlayan hurda yüklü kamyon devrildi - Son Dakika

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