Yokuş aşağı inerken yavaşlayan sürücü zincirleme kazaya neden oldu
1 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yokuş aşağı inerken yavaşlayan otomobile arkasından gelen 2 otomobil çarptı.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:19 Kaynak: İHA
'nin İzmit
ilçesinde yokuş aşağı inerken yavaşlayan otomobile arkasından gelen 2 otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Olay saat 17.00 sıralarında İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge
Bulvarı üzerinde bulunan Santral Yokuşu diye bilinen yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Y. idaresindeki 41 ABV 712 plakalı otomobil iddialara göre yokuştan aşağıya inerken birden yavaşladı. Peşinden gelen Burak K. yönetimindeki 34 DS 5085 plakalı otomobil Ramazan Y. idaresindeki otomobile çarptı. Burak K. idaresindeki otomobile de arkasından gelen Hacı Y. yönetimindeki 34 VA 0993 plakalı otomobil çarparak durabildi.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazaya karışan araçlardan birinde yolcu olarak bulunan yaralı Aysel U.'ya ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi
'ne kaldırırdı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken yolda bulunan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis
ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Gümrüğe takılan 4 milyonluk lüks araç e-ihaleyle satılacak Teknik bir nedenden dolayı yaşanan hava yastığı probleminde iade ve değişim hakkı var Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu AK Partili ismi yönetici olarak atadığı için eleştirilen İmamoğlu: Siyasi unsurlara takılmadık