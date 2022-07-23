Kaza, Altındere Osmanağa Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Mezar dekorasyonu için mezarlığa gelen mermerciler, kamyoneti yokuşa park etti. Yokuşa bırakılan kamyonet bir anda kaymaya başladı. Sürücüsünün durdurmaya çalıştığı kamyonet, mezarlık içinde kayıp istinat duvarından düşerek asılı kaldı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kamyonet hurdaya döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yokuş aşağı kayan kamyonetini kurtarmak isteyen sürücü ölümden döndü - Son Dakika

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