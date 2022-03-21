Yokuş aşağıya inen servis minibüsü yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Yokuş aşağıya inen servis minibüsü yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı

21.03.2022 10:05

Yokuş aşağıya inen servis minibüsü yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralıKOCAELİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yokuş aşağıya inerken yoldan çıkan servis minibüsü, yoldan çıkarak takla attı.

Yokuş aşağıya inen servis minibüsü yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı

KOCAELİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yokuş aşağıya inerken yoldan çıkan servis minibüsü, yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrasında minibüsün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi 2148 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 34 LVU 468 plakalı Fiat marka servis minibüsü, yokuş aşağıya indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yoldan çıktı. Şarampolde takla atan minibüsün sürücüsü, aracında sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, minibüste sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan minibüs vinç yardımıyla çekiciye yüklendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yokuş aşağıya inen servis minibüsü yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı
Yokuş aşağıya inen servis minibüsü yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı
Yokuş aşağıya inen servis minibüsü yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı
Yokuş aşağıya inen servis minibüsü yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı
Yokuş aşağıya inen servis minibüsü yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı
Yokuş aşağıya inen servis minibüsü yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı
Yokuş aşağıya inen servis minibüsü yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı
Yokuş aşağıya inen servis minibüsü yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yokuş aşağıya inen servis minibüsü yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
11:20 Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine soruşturma başlatıldı: Alparslan Kuytul depoya sığınmıştı
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
11:07 Yeni haftaya değer kazanarak başlayan altının gram fiyatı 918 liradan alıcı buluyor
00:10 Kutcher ve eşi Kunis çiftine yardımları için Zelenskiy'den teşekkür mesajı!
10:39 Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi
10:30 FETÖ'nün sırrı, Bosna'da ortaya çıktı: Onlarca kitabı kütüphanede korunup, öğrencilere zorla okutuluyormuş
10:25 Savaşın çirkin yüzü: Ukrayna'da yağma yapanlar önce direklere bağlanıp dövülüyor, sonra teşhir ediliyor
10:21 Putin hakkında yeni iddialar: Ailesini gizli bir yeraltı kentine gönderdi, kendine uçan sığınak yaptı, nükleer savaşa hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 11:26:25. #1.11#
SON DAKİKA: Yokuş aşağıya inen servis minibüsü yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement