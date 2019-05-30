Son Dakika Haberleri: Yokuşbaşı köyünde kütüphane açılışı yapıldı
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Yokuşbaşı köyünde kütüphane açılışı yapıldı

1 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Yokuşbaşı Köyü İlkokulu ve Ortaokulundaki kütüphane, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün katılımıyla açıldı.

Yokuşbaşı köyünde kütüphane açılışı yapıldı, System.String[]
Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Yokuşbaşı Köyü İlkokulu ve Ortaokulundaki kütüphane, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün katılımıyla açıldı.

Yokuşbaşı Köyü İlkokulu ve Ortaokulundaki kütüphanenin açılış törenine Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Garnizon Komutanı İsmail Horzum, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, İlçe Müftüsü Murat Karanci ve kurum amirleri katıldı. Açılışta konuşan Vali Gündüzöz, "Bilgi toplumu sürecini yaşadığımız bu dönemde kitaplara verilen önemin farkında olmalıyız. Okuma ve kitap yaşamdır, yaşama renk veren yegane eserlerdir. Kitapları muhafaza eden bu kütüphaneleri oluşturmak, kütüphanelerin yapımına katkı göstermek bütün insanlığa, ilimizin ve ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, gelişmesine, eğitimine de hizmet etmektir" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından kesilen kurdele ile kütüphane hizmete gidi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:42 Kaynak: İHA
Bulanık, İlker Gündüzöz, Muş, Güncel
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